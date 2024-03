Putin mówił, że to najlepszy czołg świata. Na nagraniu widać, ile jest wart

Podczas niedawnej wizytacji hal koncernu zbrojeniowego Urałwagonzawod Władimir Putin powiedział, że "T-90 Proryw to bez przesady najlepszy czołg na świecie". Rosyjski prezydent dał do zrozumienia, że będzie on dalej rozwijany i w przyszłości pojawią się kolejne zmodernizowane warianty. Aktualnie najnowszym jest wspomniany T-90M. Ukraińcom już wcześniej udało się zniszczyć kilkanaście sztuk, tym razem do ataku wykorzystali drona, z którego zrzucano ładunki wybuchowe. To często stosowana strategia w toczącym się konflikcie.