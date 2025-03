Maszyna została zlokalizowana przez dron rozpoznawczy tuż przy granicy z Rosją, w pobliżu obwodów kurskiego i biełgorodzkiego. Do jej zniszczenia użyto dwóch dronów FPV . Pierwszy atak nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, jednak drugi doprowadził do detonacji wyrzutni. Według danych serwisu ORYX , od początku wojny Rosja straciła co najmniej pięć takich systemów.

System ISDM Zemledelije to nowoczesna rosyjska broń minowania narzutowego zaprojektowana do szybkiego tworzenia pól minowych. Składa się z dwóch pojazdów na podwoziu KamAZ, z 50-prowadnicową wyrzutnią kal. 122 mm. System umożliwia automatyczne zaminowanie dużych obszarów w krótkim czasie.

System został po raz pierwszy zaprezentowany w 2020 r. i od tego czasu jest dostarczany do rosyjskich jednostek. Jego skuteczność polega na możliwości szybkiego zaminowania terenu, co stanowi istotną przeszkodę dla przeciwnika. Automatyzacja procesu minimalizuje ryzyko dla operatorów.

Zemledelije jest używany w wojnie w Ukrainie, gdzie Rosjanie stosują go do obrony strategicznych pozycji. System ten, mimo swojej nowoczesności, jest rzadko spotykany, co czyni go cennym celem dla ukraińskich sił zbrojnych, które zdołały zniszczyć kilka takich jednostek.