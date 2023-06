Przysłowiowa "kula u nogi" rosyjskiej logistyki. Są nią opony

Widoczna na powyższym zdjęciu opona miała wedle deklaracji wytrzymać 52 tys. km, ale bieżnik już całkowicie zniknął po 42 tys. km. Jak przyznają Rosjanie bardzo to utrudnia działanie szczególnie na terenach zalanych wskutek wysadzenia zapory w Nowej Kachowce . Ponadto na zdjęciu widać, że opona z kierunkowym bieżnikiem jest założona odwrotnie niż powinna, na co wskazuje strzałka widoczna w dolnym rogu.

To była rzeź. Rój dronów "kamikadze" vs rosyjski bojowy wóz piechoty BMP-3

Zobacz także: To była rzeź. Rój dronów "kamikadze" vs rosyjski bojowy wóz piechoty BMP-3

Tymczasem w przypadku Rosjan widać, że opony potrafiły być nawet niepoprawnie założone i najpewniej nie miały wymaganych indeksów nośności, co skutkowało lawiną problemów w terenie. Najpewniej też nie mają certyfikacji do wykorzystania w sprzęcie wojskowym, przez co m.in. zużywają się znacznie szybciej niż powinny i są podane na uszkodzenia. Jest to podobna sytuacja co na rynku samochodowym, gdzie najtańsze chińskie produkty znacząco odstają od produktów markowych.