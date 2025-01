Góry amerykańskiego sprzętu. Trump chce je odzyskać

Z raportu wydanego w 2022 r. przez Departament Obrony USA wynikało, że wycofując się z Afganistanu amerykańskie wojska pozostawiły w tym kraju sprzęt wojskowy o wartości ok. 7 mld dolarów.

Portal Defence Express zwraca uwagę na raport The Military Balance 2021, z którego wynika, że w Afganistanie znajdowało się ok. 200 gąsienicowych transporterów opancerzonych M113, 200 pojazdów opancerzonych Maxxpro, ok. 600 pojazdów opancerzonych MSFV oraz kilkadziesiąt haubic M114 kal. 155 mm.