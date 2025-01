Ukraińcy nie zdawali sobie sprawy z tego, co widzieli. Rosja ma nową broń

Rosyjski koncern Kałasznikow rozpoczął dostawy nowego drona kamikadze KUB-2 do sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej - podaje ukraiński portal Defense Express. Dron został opracowany we współpracy z biurem projektowym NPO, czyli rosyjskim przedsiębiorstwem odpowiedzialnym m.in. za pociski przeciwokrętowe P-800 Onyks.

Defense Express wyjaśnia, że choć dron KUB-2 został zaprezentowany dopiero teraz, 21 stycznia, a jego eksportowe wersje -KUB-2-E- będą pokazane na wystawie IDEX 2025 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to Ukraińcy już wcześniej widzieli tę broń na froncie. Jeszcze 7 stycznia ukraińska 117. Brygada Zmechanizowana zestrzeliła tę jednostkę, jednak wówczas błędnie zidentyfikowała go jako Łanceta. Pomyłka wynikła najprawdopodobniej z tego, że obie konstrukcje są do siebie podobne wizualnie.