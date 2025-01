Wykonujący misję bojową pod miastem Torećk opancerzony pojazd Nowator najechał na minę. Konstrukcja okazała się na tyle wytrzymała, że choć po wozie w zasadzie nie było co zbierać, to załoga przeżyła eksplozję. Wspomniany Nowator to szczególny wóz dla Ukraińców, bowiem jest on dla nich rodzimą konstrukcją.