Przypominają polskie Pioruny. Ukraińcy z cenną zdobyczą

"Wierzba" jest w zasadzie wynikiem głębokiej modernizacji radzieckiego kompleksu "Igła". Prace nad tą bronią rozpoczęły się w połowie 2000 roku, a czas przejęcia jej do rosyjskiej armii był wielokrotnie przekładany. Ostatecznie pierwsze egzemplarze trafiły na uzbrojenie w 2014 r.

Z opisów parametrów technicznych wynika, że "Wierzba" jest systemem bardzo zaawansowanym. Broń powstała z myślą o zwalczaniu samolotów i śmigłowców, a także pocisków manewrujących i dronów na wysokościach od 10 metrów do 3,5 km (wg innych źródeł 4,5 km) oraz w zasięgu od 500 m do 6 km.

Pod tym względem posiada parametry zbliżone do polskiego PPZR (Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego) Piorun (za jego pomocą można niszczyć cele znajdujące się na wysokościach od 10 m do 4 km oraz w odległości od 400 m do 6 km). Rosyjski zestaw ma też większe możliwości niż amerykańskie MANPADS FIM-92 Stinger, które są nieskuteczne w przypadku obiektów znajdujących się na pułapach poniżej 180 m.