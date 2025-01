Przyjrzeli się rosyjskim bombom. Znaleźli coś, czego nie powinno tam być

Dokumentacja, do jakiej w toku śledztwa udało się dotrzeć wykazała, że w 2024 r. firma TRC dokonała pięciu zmian w serwonapędach sprzedawanych Rosjanom. W szczególności dotyczyły one wykonywania niektórych elementów ze stopów o wyższej wytrzymałości, a także zastosowania mocniejszego silnika.

Dowody na to już wcześniej dostarczała także społeczność InformNapalm, która zdemaskowała m.in. kazachskie firmy ARC Group i JSC Aircraft Repair Plant No. 405, które do obsługi rosyjskich Su-30SM wykorzystywały komponenty francuskich firm Thales i Safran. Portal śledczy The Insider ustalił, że podobna sytuacja dotyczy również niektórych rosyjskich systemów walki elektronicznej.