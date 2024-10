Rosjanie latają Su‑30SM pomimo sankcji. Mocarstwo wreszcie zareagowało

Przedstawiciele obydwu przedsiębiorstw zapewniały media, że nie eksportują swojego sprzętu do Kazachstanu. W związku z tym zaczęto ponownie przyglądać się całej sprawie ustalając, że kluczowy okazuje się wątek Indii. To właśnie z tego kraju firmy z Kazachstanu mają pozyskiwać francuskie komponenty niezbędne dla rosyjskich Su-30SM.

Indie są największym użytkownikiem takich samolotów (posiadają ponad 250 egzemplarzy Su-30MKI) i mają duże doświadczenie dotyczące konserwacji wywodzących się z Rosji maszyn. Dodatkowo wiele tamtejszych firm stało się dużymi graczami na światowym rynku, niektóre z nich są kluczowymi dostawcami komponentów do samolotów z rodziny Su-30. Władze w Delhi otrzymały od rządu francuskiego oficjalną prośbę o zablokowanie eksportu części zamiennych (w tym wyświetlaczy wielofunkcyjnych, systemów nawigacyjnych, wskaźników HUD) do krajów, które mogą później dostarczyć je do Rosji.

Su-30SM to najnowocześniejszy samolot bojowy Rosji, który wyróżnia się zasięgiem operacyjnym ok. 3 tys. km oraz możliwością operowania na pułapie do 17,5 tys. m. Mierząca prawie 22 m długości maszyna została przystosowana do niszczenia celów w powietrzu, na lądzie, a także na morzu. Posiada standardowe działko lotnicze, a także aż 12 pylonów na dodatkowe uzbrojenie, które może ważyć do 8 t. Su-30SM może przenosić m.in. pociski R-73, S-8 czy Ch-25, a także bomby kierowane.