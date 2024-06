Przewaga w powietrzu? Pilot z USA ocenił szanse Rosjan

Zdaniem ukraińskiego analityka Oleksandra Kovalenko, Rosjanie będą mieć największe trudności w odpieraniu ataków w południowej części Ukrainy i na Krymie – to właśnie w tych miejscach Ukraińcy zniszczyli najwięcej wspomnianych kompleksów przeciwlotniczych. Są to jednak narzędzia stacjonujące na lądzie. Nie należy zapominać, że w arsenale Rosji znajdują się też samoloty, w tym myśliwce Su-57, które z F-16 porównał Jeffrey Fisher, pilot z USA.

– Rosyjskie odpowiedniki AWACS, A-50, zostały zestrzelone. Przez to rosyjskim pilotom lata się niewygodnie, w powietrzu nie mają wystarczającej wizji. Moskwa uważa, że ma wiele samolotów i są gotowe do walki, ale stawiam na F-16 – twierdzi Fisher. – W walce powietrznej wygrywa samolot, który ma przewagę w szybkości, zwrotności i ilości danych – argumentuje swoją opinię.

Zdaniem eksperta zachodnie zachodnie maszyny mają też tę przewagę, że są zaprojektowane do walki w formacie 30 na jednego.

– Nie chodzi o sam myśliwiec F-16, ale o wiele obiektów pomocniczych: pokładowy system ostrzegania i kontroli, system tankowania, wspólny system radarowy do śledzenia celów, zdalnie sterowany samolot obserwacyjny na dużych wysokościach, czujniki nad głową pilota i radary Patriot na ziemi. To korzyść dla pilota – wyjaśnia Jeffrey FIsher. Podkreśla przy tym, że Rosjanie do tej pory nie udowodnili, że mają takie możliwości.