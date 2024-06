Tyle samolotów zostało Rosji. Ekspert je policzył

– W łańcuchu lotnictwa rosyjskiego Su-57 zajmuje najwyższą pozycję – wyjaśnia Konstantyn Kryvolap w rozmowie z kanałem "Kijów 24". Ekspert lotniczy z Ukrainy podkreśla, że to najlepszy ze wszystkich samolotów z rodziny Su i jest "naprawdę bardzo niebezpieczny" . – Su-57 atakował ukraińskie samoloty, spowodował wiele strat. Do tego jest najmniej widoczny dla radarów spośród wszystkich, które obecnie latają nad Ukrainą – dodaje.

– To znaczy, że całkowita liczba Su-57 jest gdzieś na poziomie 10-11 . A teraz już minus jeden – wylicza Kryvolap. Ekspert zwraca też uwagę, że mimo iż Rosjanie mają wyjątkowo mało Su-57, to nie mogą prowadzić seryjnej produkcji ze względu na duże problemy sankcjami i trudności w zdobyciu odpowiednich części radiowych, płyt i monitorów.

Przypomnijmy, że to militarne "złoto" Rosjan rozpędza się do prędkości 2 Ma, czyli ok. 2500 km/h i może operować na wysokości do 20 km. Jego zasięg szacuje się z kolei nawet na 3500 km. Na 12 węzłach uzbrojenia (po sześć wewnętrznych i zewnętrznych) Su-57 może przenosić najnowocześniejsze pociski produkcji rosyjskiej – Ch-59 i Ch-69. Podstawowym narzędziem do ataku jest w przypadku tej maszyny działko 9A-4071K kal. 30 mm. Na wyposażeniu myśliwca znalazł się też radar służący do wykrywania zagrożenia w zasięgu nawet 400 km.