– Od połowy kwietnia ukraińskie siły zbrojne rozpoczęły systematyczny atak na Krym rakietami ATACMS o wartości ok. 1,5 mln dolarów każdy. Gwarantują one zniszczenia systemów obrony powietrznej o wartości ponad 1 miliarda dolarów – wyjaśnia Kowalenko.

Zdaniem analityka tylko na Krymie Ukraińcom udało się zniszczyć co najmniej trzy dywizje S-400, natomiast na początku 2024 r. w służbie Rosjan pozostawały 44 dywizje kompleksów. Do tego w arsenale Federacji Rosyjskiej pozostają 63 dywizje systemów S-300. Łącznie daje to ok. 100 dywizji S-300 i S-400. Dodajmy, że liczebność standardowej dywizji Rosjan określa się na 12 wyrzutni.