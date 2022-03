Kamizelki kuloodporne, hełmy, setki przeciwlotniczych zestawów MANPADS i tysiące egzemplarzy broni przeciwpancernej. A do tego drony, miliony sztuk amunicji o różnym kalibrze i przeznaczeniu oraz broń strzelecka o wartości 800 mln dolarów .

Lista wojskowego sprzętu, który dołączy do wyposażenia, dostarczonego już do Ukrainy, robi wrażenie.

AT-4 to jednorazowy granatnik przeciwpancerny, charakteryzujący się niską ceną, prostotą, łatwością obsługi, a zarazem wysoką skutecznością . Jego ważną zaletą jest możliwość szybkiego użycia – wystarczy zdjąć osłonę z tyłu wyrzutni, wyciągnąć zabezpieczająca zawleczkę i... granatnik jest gotowy do strzału (przed nim należy jeszcze dezaktywować dwustopniowy bezpiecznik).

Po wystrzeleniu jest jeszcze prościej – ponieważ AT-4 to broń jednorazowa, żołnierz może po strzale odrzucić niepotrzebną już rurę wyrzutni, aby ukryć się czy szybko zmienić pozycję.

Ważną zaletą jest możliwość wyboru kilku rodzajów amunicji – od przeciwpancernej , poprzez pociski do niszczenia umocnień i zabudowań po wersję, przeznaczoną do niszczenia siły żywej przeciwnika.

Warto podkreślić, że nie jest to broń do niszczenia czołgów - wprawdzie AT-4 może je uszkodzić, ale właściwym celem dla granatnika są słabiej chronione cele.

Bardzo istotną zaletą granatnika jest jego cena, wynosząca zaledwie 1,5 tys. dolarów . Dzięki temu może służyć do ekonomicznego niszczenia mniej ważnych celów, jak ciężarówki czy niewielkie umocnienia – obiekty zbyt mało wartościowe, aby opłacało się je niszczyć za pomocą drogiego Javelina. Ten, wraz z wielorazową wyrzutnią może kosztować nawet 200 tys. dolarów.

Switchblade to największa niespodzianka, a zarazem niewiadoma. Wynika to z faktu, że nazwa nie pojawia się na oficjalnej liście sprzętu, gdzie znalazła się jedynie ogólna kategoria dronów, a jako informacja przekazana została przez telewizję NBC. Czym jest ta broń?

Switchblade to amunicja krążąca opracowana na potrzeby amerykańskich sił specjalnych. Jest ona obrazowo nazywana dronem kamikadze i może służyć zarówno do prowadzenia rozpoznania, jak i do ataków na żołnierzy i niszczenia broni pancernej przeciwnika ze znacznej odległości. Istnieją dwie wersje tej broni – Switchblade 300 i Switchblade 600.