"Prezent dla Putina". UH-60 Black Hawk trafi na front

"Chcielibyśmy go [UH-60 Black Hawk] kupić i wysłać na Ukrainę, aby pomóc im w walce z Rosjanami" – napisali wolontariusze w krótkim oświadczeniu zapowiadającym zbiórkę funduszy.

UH-60 Black Hawk to śmigłowiec stworzony przez amerykański koncern Sikorsky Aircraft Corporation. Został oblatany w 1974 r. i wyprodukowany (uwzględniając systematyczne modernizacje) już w ponad 5 tys. egzemplarzy, które na przestrzeni lat trafiały do wielu państw na całym świecie. Kilka użytkuje Polska, o jednym było głośno podczas niedawnego incydentu w Sarnowej Górze .

Black Hawk znacznie wyprzedza radzieckie odpowiedniki (są nimi określane Mi-8 i Mi-24) pod względem prawie wszystkich najważniejszych cech. To wielozadaniowy śmigłowiec transportowy, którego masa startowa dochodzi do 11 t. Maszyna jest w stanie zabrać na pokład do 20 pasażerów (liczba zależy od wariantu śmigłowca i wyposażenia) lub 1,4 t ładunku. Może służyć również jako śmigłowiec wsparcia piechoty