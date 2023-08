O włos od tragedii z udziałem Black Hawk. Ekspert mówi jednoznacznie

Pierwsze warianty Black Hawk weszły do służby w amerykańskiej armii już w 1974 r. To wielozadaniowy śmigłowiec transportowy, który w wojsku może służyć także do wsparcia piechoty.

Jednostka waży ponad 11 t i jest w stanie zabrać na pokład od 11 do 20 pasażerów (konkretna liczba miejsc zależy od wariantu śmigłowca) lub do 1,4 t ładunku. Ma dwa silniki o mocy 1560 KM każdy i rozwija prędkość do 295 km/h. Może operować na pułapie do 5790 m. W Sarnowej Górze problem okazał się jednak pułap minimalny, jaki osiągnął pilot podczas przelotu.