Od 24 lutego 2022 r. brytyjski rząd pozbył się łącznie 1044 pojazdów i 48 samolotów , które należały do tamtejszych sił zbrojnych. Dane pochodzą z brytyjskiego "Defense Journal". Brakuje w nim niektórych szczegółów, chociażby konkretnych dat zawieranych kontraktów na utylizację sprzętu czy cen związanych z przypadkami, kiedy pojazdy/samoloty były sprzedawane. Mimo tego można dostrzec kilka interesujących pozycji, na które zwraca uwagę m.in. ukraiński portal Defence Express specjalizujący się w tematyce militarnej i szeroko komentujący trwającą wojnę.

Jeszcze bardziej niezrozumiała wydaje się Ukraińcom utylizacja komponentów do czołgów Challenger i Challenger 2. Łatwo wyobrazić sobie inne ich przeznaczenie. W zeszłym roku rząd Wielkiej Brytanii przekazał Ukrainie kilkanaście czołgów Challenger 2 .

To brytyjski czołg podstawowy trzeciej generacji. Maszyna dorobiła się miana "niezniszczalnej", gdyż dysponuje mocnym wielowarstwowym pancerzem Chobham/Dorchester. Udział w walkach na froncie tego kolosa ważącego ponad 60 t i wyposażonego w silnik o mocy 1200 KM sprawia jednak, że wiele komponentów się zużywa, niektóre mogą zostać uszkodzone i dodatkowe części zamienne w niektórych sytuacjach mogą okazać się zbawienne.

Mniej kontrowersje są dla Ukraińców brytyjskie samoloty, które zostały sprzedane lub zezłomowane. W ich ocenie z raportu Defense Journal wynika, że tylko E-3 Sentry mogłaby okazać się pomoce, ale musiałby cechować się odpowiednim stanem technicznym, co do którego są tu wątpliwości. To samoloty wczesnego ostrzegania i dozoru przestrzeni powietrznej wyposażone w wiele skomplikowanych systemów elektronicznych i radarów.