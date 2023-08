Potężna ukraińska brygada. Trzymana w rezerwie, teraz rusza na front

Informację o wysłaniu 82. Brygady Desantowo-Szturmowej do boju jako pierwszy podał Forbes. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy, posiłki pojawiły się w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy. Będą działać na pierwszej linii frontu. Poza czołgami Challenger 2 na wyposażeniu liczącej ok. 2 tys. żołnierzy 82. Brygady Desantowo-Szturmowej znajdują się też m.in. transportery opancerzone Stryker dostarczone przez Stany Zjednoczone oraz niemieckie bojowe wozy piechoty Marder .

Czołgi Challenger 2 do tej pory nie były częstym gościem relacji z frontu. Pierwsze informacje o planach Brytyjczyków związanych z przekazaniem tych jednostek Ukrainie pojawiły się na początku stycznia. Kilka tygodniu temu do sieci trafiły natomiast informacje, że 14 tego maszyn wysłano na front jeszcze przed końcem maja.

Brytyjskie maszyny są sporą odmianą od dotychczas dostarczanych broniącej się armii czołgów poradzieckich lub starszych wersji niemieckich Leopardów . Challenger 2 to brytyjski czołg podstawowy trzeciej generacji. Wyróżnia się wielowarstwowym pancerzem Chobham/Dorchester , który w momencie wejścia tej maszyny do służby (1994 r.) miał opinię najlepszego na świecie. Został pozytywnie zweryfikowany w walkach podczas II wojny w Zatoce Perskiej.

Challenger 2 jest uzbrojony w gwintowaną armatę L30A1 kal. 120 mm, co też wyróżnia go na tle innych czołgów mających gładkolufowe działa. Dodatkowo zastosowano tu dwa karabiny maszynowe kal. 7,62 mm. Za napęd odpowiada silnik o mocy 1200 KM, który pozwala rozpędzić ważącego ponad 60 ton kolosa do ok. 55 km/h.