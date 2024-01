Atakują nimi Ukrainę. Ekspert zdradza szczegóły rakiet KN‑23

Jedna z tych rakiet, jak podaje agencja Unian, miałą spaść w pobliżu Zaporoża. Jednocześnie Walerij Riabich, ekspert z firmy Defense Express, zauważa, że Rosja przynajmniej dwa razy użyła do ataku na Ukrainę rakiety wyprodukowanej w Korei Północnej.

– Rakiety północnokoreańskiej produkcji mogły zostać w Ukrainie co najmniej dwukrotnie. Jedna z nich spadła w pobliżu Zaporoża, druga została użyta w kierunku Charkowa – mówił Riabich. Według eksperta, wiele wskazuje na to, że zidentyfikowane pociski to KN-23, które w pewnym stopniu pokrywają się z rosyjskimi Iskanderami (zbliżone wymiary i parametry).