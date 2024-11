E‑2D Advanced Hawkeye. Podpisano ważne dla Polski porozumienia

E-2D Advanced Hawkeye, uznawany za wiodący samolot dowodzenia na świecie, od ponad 60 lat wspiera działania operacyjne na lądzie i morzu. Jest wyposażony w najnowsze technologie, które zapewniają pełną świadomość sytuacyjną oraz sprawne zarządzanie polem walki, co czyni go istotnym elementem obrony przed zagrożeniami regionalnymi oraz globalnymi. W przypadku Polski wprowadzenie samolotu E-2D Advanced Hawkeye mogłoby wzmocnić interoperacyjność w ramach NATO, a także zwiększyć możliwości dowodzenia i kontroli .

"Nasze partnerstwa stworzą silną, sojuszniczą bazę zdolności odpowiadającą polskim wymaganiom obronnym, wspierając rozwój przyszłych zdolności dowodzenia i kontroli powietrznej Polski. Northrop Grumman angażuje się we współpracę z Polską, wzmacniając zarówno bazę przemysłową, jak i bezpieczeństwo narodowe" - podkreśliła Janice Zilch, wiceprezeska Multi-Domain Command and Control Programs w Northrop Grumman.

E-2D Advanced Hawkeye został zaprojektowany dla marynarki wojennej USA. Amerykanie produkują go od 1964 r., co sprawia, że jest najdłużej produkowanym samolotem w historii amerykańskiego lotnictwa morskiego. E-2 Hawkeye zbudowano w układzie górnopłata, a jego serce stanowi radar AN/APY-9, oferujący pełne pokrycie 360 stopni oraz zdolności skanowania elektronicznego i mechanicznego. W praktyce oznacza to możliwość wykrywania nawet trudnych do identyfikacji zagrożeń, takich jak rosyjskie Su-57 czy chińskie J-20, na co zwraca uwagę serwis Army Recognition. Radar jest w stanie jednocześnie śledzić nawet 2 tys. celów i wykrywać je na dystansie ok. 550 km.