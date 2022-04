Pracują przez całą dobę. Ukraińcy naprawiają zdobyczne czołgi

Zakłady Ukroboronprom dobrze opanowały przede wszystkim proces napraw rosyjskich zestawów rakietowych Osa, Smiercz i Uragan. Jak wynika z nagrania, które opublikowano niedawno w sieci, Ukraińcy przygotowują także do ponownego użytku zdobyczny czołg T-72B3M (wzór 2016). Przyjrzymy się bliżej temu pojazdowi.

T-72 został wprowadzony na uzbrojenie wojsk radzieckich na początku lat 70. Za jego produkcję odpowiadała Uralska Fabryka Wagonów z siedzibą w Niżnym Tagile. T-72B3 (wzór 2014) to wersja czołgu podstawowego, który jest jednym czołowych pojazdów rosyjskich sił pancernych. Stanowi on masową modernizację T-72B, który został wprowadzony do służby w 1984 r.