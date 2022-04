Ich taniec znają wszyscy. Sprzedali NFT i wsparli Ukrainę

W tym miejscu należy wyjaśnić, czym właściwie jest NFT (non-fugible token). Chodzi o specjalny token, będący unikatową, cyfrową jednostką danych. Zapewnia on dostęp do kryptosztuki, która może być zapisana w formie pliku zakodowanego w blockchainie (podobnie jak ma to miejsce w przypadku kryptowalut). Cyfrowe dzieła trafiają co jakiś czas na aukcje, które pozwalają z reguły płacić za nie w Bitcoinach lub Ethereum.