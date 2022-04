Wokół sił zbrojnych Białorusi narosło przez lata wiele mitów i nieporozumień. Bliska współpraca Białorusi z Rosją, owocująca wspólnymi manewrami wojskowymi, mogłaby sugerować, że podległe Alaksandrowi Łukaszence wojska są wyposażone i wyszkolone podobnie do rosyjskich. Nie jest to prawdą.

Prawie cały sprzęt eksploatowany przez białoruskie wojsko to konstrukcje opracowane i wyprodukowane w czasach Związku Radzieckiego . Ze względu na brak poważniejszych modernizacji, w większości reprezentują one poziom techniczny sprzed 30 lat, a niedoinwestowanie białoruskiej armii (Białoruś przeznacza na nią 1,3 proc. PKB) ma przełożenie na ich stan techniczny.

Atutem Białorusi jest nie sprzęt, ale ludzie, ponieważ Białoruś nadal utrzymuje około 45-tys. armię poborową. Przekłada się to – w przeciwieństwie do np. Polski – na stałą rotację rezerw, gdzie starzejący się, przeszkoleni cywile są regularnie zastępowani kolejnymi, wyszkolonymi rocznikami.

Filar białoruskich sił pancernych, liczących około 600 czołgów, tworzą stare T-72B. To czołgi reprezentujące poziom techniczny z połowy lat 80., z niedostatecznym opancerzeniem, przestarzałym systemem kierowania ogniem i ograniczonymi możliwościami prowadzenia walki w nocy.

Obok starych T-72 Białoruś ma także do dyspozycji kilkadziesiąt nowocześniejszych czołgów T-80.

Wyspą nowoczesności jest około 40 czołgów T-72B3M. To dobrze oceniana, rosyjska modernizacja, wzmacniająca opancerzenie i poprawiająca m.in. system kierowania ogniem, systemy łączności czy uzbrojenie, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie nowoczesnej, dłuższej amunicji o większych możliwościach.

Obok ok. 900 BMP-2, Białoruś ma także do dyspozycji około 130 BMP-1 i ok. 150 BMD-1, czyli transporterów opancerzonych zaprojektowanych dla wojsk powietrznodesantowych.