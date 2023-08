Mają stworzyć wielki rój na niebie. Mocarstwo chce wydać fortunę

Zdaniem wielu analityków i wojskowych w przyszłości to właśnie ten sektor będzie mocno rozwijany, a najnowsze technologie w postaci AI mogą wiele zmienić. Pierwsze próby Amerykanie mają zresztą za sobą, testy XQ-58A Valkyrie zakończyły się sukcesem i możliwe, że to właśnie na tę jednostkę położony zostanie teraz duży nacisk.

XQ-58A Valkyrie ma ok. 9 m długości, 6,7 m rozpiętości skrzydeł i jest w stanie osiągnąć prędkość ok. 1050 km/h. Może też przenosić uzbrojenie i operować w zasięgu do nawet 5 tys. km. Co ważne, za pilotowanie odpowiada tu AI.