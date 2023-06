Potwór trafił do Ukrainy. Najnowszy system już na froncie

To pierwszy raz, kiedy oficjalnie potwierdzono, że w Ukrainie operuje już najnowszy system będący konkurentem Patriota . " Cieszę się, że mogę ogłosić, że system obrony SAMP/T jest już rozmieszczony i działa w Ukrainie, gdzie chroni kluczowe obiekty i ludzi " – mówił Macron podczas pokazów Paris Air Show. Technologicznie jest to konstrukcja lepsza w porównaniu z amerykańską bronią. Przybliżamy jego możliwości.

Tę konstrukcję będącą efektem współpracy wielu firm z Francji i Włoch włączono do służby w 2011 r. Oznacza to, że produkowany przez konsorcjum EUROSAM system SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) jest jednym z najmłodszych tego typu na świecie.

SAMP/T charakteryzuje się dużą mobilnością. Do jego obsługi wystarczy tylko 14 żołnierzy. Konkurencyjny Patriot potrzebuje natomiast załogi składającej się z aż 90 osób. To jednak nie jest jego jedyna zaleta, bowiem europejska tarcza antyrakietowa wyposażona w podstawowy radar Arabel o zasięgu przekraczającym 100 km jest zdolna do zwalczania obiektów nadlatujących z każdego kierunku.