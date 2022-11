Potężne siły NATO. W Europie jest już pięć lotniskowców

Wielka Brytania wystawiła jeden z dwóch swoich lotniskowców - HMS Queen Elizabeth (R08). To okręt o długości 280 metrów i wyporności 65 tys. ton. Jego grupę lotniczą tworzą – oprócz śmigłowców o różnym przeznaczeniu – samoloty F-35B, a start samolotów ułatwia kończąca pokład lotniczy rampa dziobowa, wyrzucająca startujące maszyny w górę.

Mimo swojego rozmiaru, lotniskowce typu Queen Elizabeth (HMS Queen Elizabeth i HMS Prince of Wales ) nie mają napędu jądrowego – zamiast niego pod pokładem znajduje się siłownia w postaci silników diesla, produkujących energię dla silników elektrycznych. Lotniskowiec może zabierać do 40 samolotów i śmigłowców.

Włochy reprezentuje lotniskowiec ITS Cavour (550). Jest to jednostka o długości 244 metry i wyporności przekraczającej 27 tys. ton. Jej charakterystyczną cechą jest wielozadaniowość – choć Cavour jest klasyfikowany jako lotniskowiec (lekki), to w praktyce może wykonywać wiele różnych zadań, jako okręt dowodzenia czy zwalczania okrętów podwodnych.