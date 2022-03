Potężny lotniskowiec na czele. Ogromna flota ma "zademonstrować potęgę marynarki wojennej"

Królewska Marynarka Wojenna (ang. Royal Navy) przekazała, że lotniskowiec HMS Prince of Wales jest odpowiedzialny za kierowanie Maritime High Readiness Force, czyli sojuszniczymi siłami morskimi, które uczestniczą w manewrach Cold Response 2022. UK Defence Journal przypomina, że międzynarodowa grupa została utworzona w celu radzenia sobie z ważnymi globalnymi wydarzeniami.

Grupa zadaniowa złożona z 25 statków z 11 krajów zebrała się u wybrzeży Norwegii na początku szkolenia, co pokaże, jak zjednoczone siły będą bronić Norwegii i północnej flanki Europy przed współczesnym przeciwnikiem – przekazała Royal Navy.

To pierwszy raz, gdy HMS Prince of Wales został oddelegowany do takiego zadania w ramach ćwiczeń Cold Response. Okręt, razem z bliźniaczym HMS Queen Elizabeth uznaje się za największe, jakie wyprodukowano dla brytyjskiej marynarki wojennej.