Potężne eksplozje w Libanie. Tym mogli uderzyć w Hezbollah

Jedną z kluczowych gałęzi izraelskiej armii jest nowoczesne lotnictwo. Na liście najlepszych maszyn IDF znajdują się myśliwce F-35, ale też F-16. Oba z tych modeli to konstrukcje pożądane na całym świecie. Wspomniany F-35 to wielozadaniowy samolot myśliwski wykonany w technologii stealth, który porusza się z prędkością 1,8 Ma (2200 km/h) i może docierać na zasięg od 1700 do 2300 km. F-16 to zaś myśliwce poruszające się z prędkością do 2 Ma, które mogą przenosić liczne pociski rakietowe oraz szereg różnych bomb.