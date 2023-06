Ogromna plama na Słońcu. Można ją zobaczyć gołym okiem

Oznacza to, że plama słoneczna AR3354 może przyczynić się do powstania silnych rozbłysków słonecznych. Jest skierowana w stronę naszej planety, więc niewykluczone, że ich skutki będą odczuwalne na Ziemi. Keith Strong na Twitterze poinformował, że już w piątek 30 czerwca plama słoneczna przyczyniła się do powstania jednego rozbłysku klasy M oraz kilku umiarkowanych rozbłysków klasy C. Warto przypomnieć, że wyróżnia się rozbłyski klasy X (najsilniejsze), M, C, B oraz A (są one najsłabsze i występują najczęściej). Oprócz rozbłysków plama może doprowadzić również do koronalnych wyrzutów masy (CME).