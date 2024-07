Poszedł do lasu. Tego widoku się nie spodziewał

Wyjaśnijmy, że Ch-55 to rosyjska broń manewrująca powietrze-ziemia, której historia sięga lat 70. ubiegłego wieku. Włączenie jej do arsenału Rosjan odbyło się w 1984 r., po sześciu latach od przeprowadzenia pierwszych testów. Do przenoszenia Ch-55 są przeznaczone bombowce Tu-95MS oraz Tu-160. Na pierwszym z nich znajduje się miejsce dla sześciu pocisków wspomnianego typu, zaś Tu-160 jest pojemniejszy od "dziewięćdziesiątki-piątki" – jest bowiem nosicielem nawet 12 pocisków Ch-55.

Rakieta Ch-55 mierzy niewiele ponad 6 m, zaś jej średnica to ok. 0,5 m. Tak duża konstrukcja waży ok. 1,7 t i jest napędzana turboodrzutowym silnikiem wspieranym przez połączenie nawigacji inercyjnej, satelitarnej oraz mapowaniem terenu. Dzięki temu pocisk może z dokładnością do kilku metrów uderzyć w zadany cel, natomiast jego donośność określa się na ok. 3 tys. km.