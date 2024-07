Jedyna taka broń Ukraińców. Już czeka na pogrom

Rozwój ukraińskiej korwety Hetman Iwan Mazepa nabiera rozpędu. Jeszcze niedawno, bo pod koniec maja br., ukraiński okręt, którego wodowano w październiku 2022 r., oficjalnie rozpoczął cykl prób morskich , które poprzedzają włączenie jednostki do służby. Teraz natomiast Wydział Łączności Dowództwa Marynarki Wojennej Ukrainy publikuje nowe nagranie, które stanowi dowód, że Hetman Iwan Mazepa jest w trakcie testów morskich.

Portal Defense Express, który udostępnia wspomniany film, podkreśla, że istotny jest moment, w którym ukraińskie siły zbrojne postanowiły opublikować materiał. Ukraińcy oświadczali bowiem, że nowa korweta zostanie włączona do służby jeszcze w 2024 r. Potwierdzenie prowadzenia testów stanowi więc dowód, że maszyna jest na ostatniej prostej przed oficjalnym wdrożeniem jej do arsenału Ukrainy.

Defense Express zwraca uwagę na kilka szczegółów w nowym nagraniu opublikowanym przez wspomniany wydział ukraińskiej marynarki wojennej. Przede wszystkim na krótkim filmie widać, że po pokładzie statku poruszają się osoby w cywilnych strojach – to najprawdopodobniej pracownicy tureckich przedsiębiorstw zaangażowanych w budowę statku – czytamy.

Przypomnijmy, że Hetman Iwan Mazepa to w zasadzie okręt opracowany w Turcji i tam również produkowany. Te jednostki typu Ada zamówili też sami Turcy, ale też Pakistańczycy. Do Ukrainy mają natomiast trafić dwa statki tego typu.

Z nagrania można jednak dodatkowo wywnioskować, że Hetman Iwan Mazepa dysponuje działem Leonardo Super Rapid kal. 76 mm oraz działem przeciwlotniczym Aselsan Gokdeniz kal. 35 mm. Widać również elementy sugerujące obecność pocisków przeciwokrętowych nieznanego typu (choć nieoficjalnie mówi się, że będą to RGM-84 Harpoon lub RK-360 Neptun) oraz przeciwlotniczych MICA VL.

Na tę chwilę na temat korwety Ukraińców wiadomo też, że mierzy ona niemal 100 m długości i rozpędza się do prędkości ok. 35 węzłów, czyli ok. 65 km/h. Na pokładzie znajduje się natomiast miejsce dla 100-osobowej załogi, zaś wyporność całej konstrukcji sięga 2,4 tys. t. Dzięki tym gabarytom Hetman Iwan Mazepa stanie się największym okrętem w arsenale ukraińskiej marynarki wojennej.