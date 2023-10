Porażający raport ESA. Antarktyda traci strażników

Lodowce szelfowe to pływające przedłużenia pokrywy lodowej Antarktydy. Ich stan jest istotny, ponieważ powstrzymują kontynent przed utratą pokrywy lodowej . Im szybciej tracą swoją objętość tym szybciej postępuje proces cielenia się lodowców kontynentalnych.

Przykładem znaczenia lodowców szelfowych jest słynny "lodowiec zagłady", Thwaites. Jego degradacja jest zdolna podnieść globalny poziom morza o 65 cm. To ponad dwa razy więcej niż w wzrost zarejestrowany na przestrzeni minionego stulecia. Tymczasem jego lodowiec szelfowy jest w opłakanym stanie, a prawdodpodobnie już tylko on chroni "lodowiec zagłady" przed gwałtownym kruszeniem się w góry lodowe.

Thwaites mierzy sobie 120 km szerokości, a jego lodowiec szelfowy to lekki, szeroki na 45 km i gruby na około 0,5 obszar lodu morskiego. Pozostaje stabilny dzięki podwodnej górze, wznoszącej się około 50 km na wschód od "lodowca zagłady". To bardzo skromny strażnik, a przyszłość nie rysuje się dla niego optymistycznie.

Według ESA w zaledwie ćwierć wieku 71 z 162 lodowców szelfowych Antarktydy straciło niemal połowę swojej objętości. W ten sposób do oceanu trafiło już prawie 67 bilionów wody roztopowej. To ogromna nadwyżka słodkiej wody, która ma wpływ na wzorce cyrkulacji oceanicznej, a jest tylko kroplą możliwości Antarktydy.

Na niekorzyść przyszłości Thwaites przemawia także fakt, że znajduje się on w zachodniej części kontynentu. To tam postępuje największa degradacja szelfów lodowych Antarktydy, które mogą doprowadzić do rozmrożenia całego kontynentu.