Kamera spadła 600 metrów. Nagrała, co kryje się w lodzie Antarktydy

Lodowiec Thwaites, który jest integralną częścią lądolodu Zachodniej Antarktydy, ma imponującą szerokość 130 km. Jego rozmiary są porównywalne do rozmiarów stanu Floryda, co podkreśla portal Science Alert. Lodowiec ten jest często nazywany "Lodowcem Zagłady" ze względu na potencjalne zagrożenie, jakie niesie ze sobą jego topnienie. Prognozy na przyszłość wskazują, że w ciągu najbliższego stulecia, topnienie tego lodowca może przyczynić się do podniesienia poziomu morza o ponad 65 cm. To jedna z przyczyn, dla których naukowcy z całego świata tak uważnie go obserwują.

Lodowiec Thwaites budzi spore zainteresowanie badaczy

Wyniki badań przeprowadzonych na lodowcu Thwaites zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym "Nature". Celem tych badań było zrozumienie, co dokładnie dzieje się w miejscu, gdzie lodowiec styka się z oceanem i dnem morskim, znanym jako "linia uziemiająca". Od lat 90. XX wieku, ta linia cofnęła się o 14 kilometrów, a ilość lodu, która odpływa z tego regionu, podwoiła się.

Zespół ekspertów z USA i Wielkiej Brytanii zdecydował się na wykorzystanie teledetekcji i kamer, aby dokładniej zbadać "Lodowiec Zagłady". Jak podkreśla Science Alert, były to pierwsze badania tego typu. Naukowcy stworzyli otwór dostępowy do lodowca, wykorzystując gorącą wodę. Otwór ten został wykonany na głębokości 587 m, około 1,5–2,0 km poniżej obecnej linii uziemiającej. Następnie do odwiertu spuszczono robota Icefin.

Icefin to zaawansowane urządzenie o masie 130 kg i długości 3,5 m, które jest wykorzystywane do badania środowisk ukrytych pod lodem. W tym celu wykorzystuje zamontowane w nim sonary, czujniki chemiczne i biologiczne, a także kamery HD. Nagranie z kamery, które pokazuje, co dokładnie dzieje się pod "Lodowcem Zagłady", można obejrzeć poniżej. Oprócz nagrania, Icefin pobrał z odwiertu próbki, które naukowcy porównali z próbkami pochodzącymi z kilku innych miejsc.

"Te nowe sposoby obserwacji lodowca pozwalają nam zrozumieć, że w tych bardzo ciepłych częściach Antarktydy liczy się nie tylko to, jak bardzo topnieje [red. lodowiec], ale jak i gdzie to się dzieje" – podkreśliła Britney Schmidt z Cornell University, cytowana przez Science Alert.