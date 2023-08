Antarktyda pozbawiona lodu? Oto, jak mogłaby wyglądać

Mapa ta, znana jako Bedmap2, przyciągnęła uwagę serwisu IFL Science. Mimo że nie jest to najnowsze odkrycie, ponieważ mapa powstała już w 2013 r., to jednak prezentuje fascynującą wizualizację tego, jak mogłaby wyglądać Antarktyda , gdyby została pozbawiona lodu. Eksperci, którzy pracowali nad mapą, wykorzystali ogromne ilości danych dotyczących wysokości powierzchni, grubości lodu i topografii podłoża skalnego. Dane te zostały zgromadzone przez NASA i British Antarctic Survey, a pochodziły między innymi z pomiarów echa radiowego, technik sejsmicznych, odczytów satelitarnych i danych kartograficznych.

W momencie publikacji Bedmap2, eksperci wydali oświadczenie, w którym podkreślili, że jest to najbardziej szczegółowa mapa lądu Antarktydy, jaka do tej pory została stworzona. Jednak niebawem to może ulec zmianie, ponieważ naukowcy pracują nad Bedmap3, czyli kolejną wersją mapy. Projekt ten rozpoczął się na początku 2022 roku i ma na celu stworzenie nowej mapy i zestawów danych dotyczących grubości lodu Antarktydy i topografii dna.

Jest to szczególnie widoczne w przypadku lodowców Pine Island i Thwaites (często nazywanego Lodowcem Zagłady) w zachodniej części Antarktydy. Badania przeprowadzone przez British Antarctic Survey we współpracy z Imperial College London oraz University of Maine, które zostały opublikowane w sierpniu 2022 roku na łamach "Nature Geoscience", nie napawają optymizmem. Badacze zauważyli, że poziom okolicznych mórz wzrasta o ok. 1,5 centymetra rocznie, a proces ten stale przyśpiesza. Z kolei najnowsze badania, które ukazały się na łamach czasopisma "Nature" 5 kwietnia 2023 r., sugerują, że lód Antarktydy może topnieć nawet 20 razy szybciej, niż wcześniej przypuszczano.