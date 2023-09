Antarktyda odsłoniła co otacza wnętrze Ziemi. Jest kolczaste

Miejsce to znajduje się na głębokości 2 900 km. Tkwi tam stosunkowo cienka struktura, ale o wyraźnie odrębnych właściwościach fizycznych. Jej występowanie nie jest zaskoczeniem, ale dotychczas była postrzegana jako coś fragmentarycznego.

Okazuje się, że błędnie. Z badań prowadzonych na Antarktydzie wynika, że jest to regularna warstwa, która może otaczać całe ziemskie wnętrze. Ma tylko niejednorodny profil, przypominający potężne pasmo górskie.

"Grubość materiału waha się od kilku do 10 kilometrów. Sugeruje to, że w rdzeniu widzimy góry, w niektórych miejscach nawet 5 razy wyższe od Mount Everest".

Co najciekawsze, struktura jest obcym przybyszem, który tyko dobrze zadomowił się w tym miejscu. Według naukowców tworzy ją fragment starożytnej skorupy oceanicznej. Opadł on do granic możliwości, zakopywany przez ścierające się ze sobą płyty tektoniczne.