Pomogą Ukrainie, ale w tajemnicy. W tle bezcenne Patrioty

Tym samym okazuje się, że Holandii udało się zrealizować plan, który został ogłoszony już jakiś czas temu. Tamtejsze władze zapraszały do współpracy kraje, które nie mają całych kompleksów Patriot, ale mogą wygospodarować ze swoich zasobów przynajmniej niektóre elementy bądź rakiety. Kajsa Ollongren nie ujawniła, jaki kraj pomógł w złożeniu systemu Patriot dla Ukrainy. Uważa, że jego władze same powinny to ogłosić, ale nie jest przekonana, czy zdecydują się na taki krok, ponieważ mogą chcieć zachować anonimowość.