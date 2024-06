Pomagali Ukrainie po cichu. Teraz z niczym się nie kryją

Storm Shadow (oraz bliźniacze SCALP-EG) to pociski manewrujące dalekiego zasięgu, które posiadają ważące 450 kg głowice bojowe BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge). Dzięki niej mogą działać w kilku trybach - eksplozji kontaktowej (przy uderzeniu), eksplozji w powietrzu skutkującej gradem odłamków nad dużym obszarem oraz penetracji, kiedy to dochodzi do detonacji z opóźnieniem.

Poza dużą siłą rażenia ważnymi cechami tej broni są - zasięg aż 500 km oraz wykorzystywanie technologii stealth, dzięki której są w stanie omijać nawet najlepsze rosyjskie systemy przeciwlotnicze . Każdy tego typu pocisk waży ok. 1,3 t, a do naprowadzania na cel wykorzystuje systemy nawigacji inercyjnej i satelitarnej oraz sensor IR czwartej generacji (IIR). Początkowo na front pociski tego typu dostarczały tylko Wielka Brytania i Francja. Nieoficjalnie mówiono, że od pewnego czasu robią to także Włosi, teraz pisze się o tym już wprost.

Do eliminacji celów służą w tym systemie pociski Aster 30. Ich zasięg jest zależny od rodzaju celu, w jaki mają uderzyć. Pociski balistyczne mogą neutralizować na dystansie do 30 km, ale już w przypadku samolotów zasięg dochodzi do aż 120 km. Każdy tego typu pocisk waży ok. 450 kg (15 kg przypada na głowicę bojową) i mierzy 4,9 m długości. Po wystrzeleniu osiąga prędkość do 4,5 Ma (ok. 1543 m/s). Wyrzutnie są montowane na podwoziu ciężarówek w układzie napędowym 8x8. Poza nimi w skład systemu SAMP/T wchodzą też radary, z których nawet najbardziej podstawowy (Arabel) pozwala wykrywać cele na dystansie do 100 km.