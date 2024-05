Mocarstwo nie dało rady. Teraz mały kraj ma inny plan pomocy Ukrainie

Patriot to amerykański rakietowy system obrony powietrznej i przeciwrakietowej typu ziemia-powietrze , który z racji swojej skuteczności (udowodnionej także w trakcie wojny w Ukrainie) cieszy się bardzo wysoką renomą. Produkowany przez koncern Raytheon system składa się z kilku elementów - wyrzutni, stanowiska dowodzenia oraz radaru matrycowo-fazowanego odpowiadającego za wykrywanie celów. Są one osadzane na platformach samochodowych, dzięki czemu jednocześnie zapewniają wysoką mobilność.

Do tej pory Ukraina otrzymała kilka baterii Patriot, które najprawdopodobniej wykorzystują radar AN/MPQ-53 i tym samym są w stanie wykrywać cele w odległości do ok. 170 km. W przypadku pocisków wysłanych na front należy natomiast mówić o PAC-2 GEM-T zapewniających zasięg ok. 160 km i wyposażonych w tradycyjną głowicę odłamkową.