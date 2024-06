Jest decyzja kraju NATO. "Przekażemy Ukrainie system rakietowy Patriot"

"Znaczne pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie, spowodowane ciągłymi i zmasowanymi atakami Rosji na ludność cywilną, skłoniło członków Rady do podjęcia decyzji o przekazaniu Ukrainie systemu Patriot" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez CSAT.

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, podkreślił, że pięć krajów zgodziło się na przekazanie swoich systemów Patriot i innych systemów obrony powietrznej na Ukrainę. Jednak kraje, które oczekują na dostawy amerykańskich systemów, będą musiały poczekać. Biden stwierdził: "Wszystko, co mamy, trafi na Ukrainę, dopóki jej potrzeby nie zostaną zaspokojone".

Dwa źródła, które cytował "Financial Times", stwierdziły, że ostatnie oświadczenie administracji Bidena stanowi formalizację zobowiązania wobec Ukrainy. Zapewni ono, że Ukraina otrzyma systemy Patriot, które są niezbędne do ochrony jej miast i kluczowej infrastruktury. Według informacji przekazanych przez "Financial Times", Polska, Rumunia i Niemcy są wśród krajów europejskich, które złożyły zamówienia na systemy Patriot. Hiszpania również ma otwarte zamówienie na wyrzutnie Patriot, a koalicja państw NATO zamówiła w styczniu 1000 pocisków Patriot.