We wpisie zamieszczonym w serwisie Faceebook, Iwajło Mirczew z partii PP–DB przybliżył kulisy całej sprawy. Okazuje się, że chodzi tu o 100 pojazdów znajdujących się w magazynach tamtejszego MSW, które zostały wyprodukowane w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Większość z nich nigdy nie była używana (co wbrew pozorom nie oznacza, że znajdują się w idealnym stanie technicznym).

BTR-60 cechuje się długością ok. 7,5 m oraz wagą ponad 10 t. We wnętrzu tego transportera opancerzonego zmieści się nawet 16 osób (z czego dwie stanowią załogę).

Chociaż jest to wiekowa konstrukcja, jej mobilność wypada dobrze z racji napędu 8x8 oraz możliwości pokonywania nie tylko pionowych przeszkód do 0,4 m, ale także akwenów wodnych. Na drogach BTR-60 rozpędza się do ok. 80 km/h. Pojazd jest napędzany dwoma silnikami.