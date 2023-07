Jadą z drugiego końca świata. Ukraińcy nie mogą się ich doczekać

Nie będzie to pierwsza transza pomocowa z tymi pojazdami, jakie Canberra przygotowała dla naszego wschodniego sąsiada. Trafiały one na front już wcześniej. W najnowszym pakiecie Australia przekaże 30 transporterów opancerzonych Bushmaster. To efekt ustaleń ze szczytu NATO w Wilnie. Anthony Albanese odbył spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.