Pomoc z nieoczekiwanej strony. Izrael przekaże Patrioty na Ukrainę?

Ukraina często apelowała do zachodnich sojuszników o przekazanie systemów obrony powietrznej, zwłaszcza amerykańskich systemów Patriot. Uzbrojenie to jest szczególnie ważne dla wzmocnienia obrony powietrznej kraju, choć bywa również wykorzystywane do działań ofensywnych (jak np. przy zestrzeleniu samolotu wczesnego ostrzegania A-50 Berijew).