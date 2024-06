Polska dłużej poczeka na systemy Patriot. USA najpierw chcą pomóc Ukrainie

Hiszpania, Grecja i Rumunia mają systemy Patriot w swoich arsenałach, ale jak dotąd odmówiły zgody na ich transfer na Ukrainę. Polska tłumaczy, że jej systemy Patriot są wykorzystywane do ochrony infrastruktury służącej do transportu zachodniej broni na Ukrainę, a zatem są już wykorzystywane do ochrony Ukrainy . Włochy zapowiedziały w czerwcu, że wyślą do Kijowa drugi system obrony powietrznej SAMP/T, który jest europejską alternatywą dla systemu Patriot.

MIM-104 Patriot to nowoczesny rakietowy system ziemia-powietrze amerykańskiej produkcji. Jego głównym zadaniem jest wykrycie zbliżających się rakiet, pocisków, samolotów, czy amunicji krążącej, ich przechwycenie oraz zniszczenie w powietrzu, zanim zdążą dotrzeć do celu. W zależności do wersji wykorzystywanych pocisków przeciwlotniczych system Patriot może razić cele znajdujące się w odległości nawet 160 km. Jest zdolny do ich eliminacji na pułapie do 24 km. Pociski osiągają prędkość od Mach 3 do Mach 5 (od 3675 km/h do 6125 km/h). Jedna bateria takiego systemu składa się z sześciu wyrzutni, które mają 40-48 pocisków.