Pomoc dla Ukrainy. Zapasy rosyjskiej broni z sześciu państw Ameryki Południowej

Wojna w Ukrainie pochłania nie tylko tysiące ludzkich żyć, ale także ogromną liczbę sprzętu i wyposażenia wojskowego. Zużycie amunicji jest tak duże, że zakłady produkcyjne nie nadążają z jej dostarczaniem, co powoduje stopniowe opróżnianie kolejnych magazynów.

Równie trudna sytuacja dotyczy różnego rodzaju broni – możliwe do przekazania zasoby postsowieckiego sprzętu, ciągle eksploatowanego w krajach NATO, są już na wyczerpaniu. Dobitnie potwierdza to przykład Polski, która przekazała już Ukrainie ponad 300 czołgów z rodziny T-72 , a także polską modernizację tego modelu, czyli PT-91 Twardy .

Z tego powodu Amerykanie, poszukujący nowych zasobów sprzętu, który mógłby zostać wysłany do Ukrainy, rozpoczęli negocjacje z niecodziennymi partnerami. Są nimi państwa Ameryki Południowej. Na dziewięć krajów, w których znajduje się radziecki lub rosyjski sprzęt, trzy – czyli Kuba, Nikaragua i Wenezuela - to sojusznicy Rosji.

Tłumaczy to szefowa Dowództwa Południowego Stanów Zjednoczonych generał Laura Richardson: "Rosja ma sojuszników w rządach Kuby, Wenezueli i Nikaragui, ale sześć innych krajów ma rosyjski sprzęt. Stany Zjednoczone próbują przekonać te sześć krajów do przekazania Ukrainie rosyjskiego sprzętu wojskowego i zastąpienia go amerykańską bronią".