Portugalskie M113 dla Ukrainy. Wyjaśniamy, czym są te transportery opancerzone

M113 posiada dwusuwowy sześciocylindrowy silnik wysokoprężny 6V53 Detroit z trzybiegową automatyczną skrzynią biegów Allison TX100-1. Nadaje do poruszania się po lądzie i po wodzie. Jego maksymalna prędkość odpowiednio we wspomnianych warunkach to 67,6 km/h i 5,8 km/h. Do podstawowego uzbrojenia tego typu opancerzonych transporterów zalicza się uniwersalny karabin maszynowy M60 kalibru 7,62 × 51 mm oraz karabin maszynowy M2 kalibru 12,7 mm.