Polskie satelity nad Ukrainą. Firma ICEYE podpisała nowe porozumienie

ICEYE to polsko-fińska firma, założona w 2014 roku przez studentów fińskiego Aalto University, Rafała Modrzewskiego i Pekkę Laurilę. Jej usługi obejmują obrazowanie z wykorzystaniem satelitów SAR – nie ograniczają się do robienia z kosmosu zwykłych zdjęć, ale do obserwacji Ziemi wykorzystują radar SAR (Synthetic Aperture Radar – radar z syntetyczną aperturą).