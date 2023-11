Rosjanie już tego nie ukrywają. Nikt nie chce ich broni

Jak przypominają dziennikarze i analitycy zajmujący się tematyką militarną, zmianę podejścia wielu państw do handlu z Moskwą można było dostrzec już podczas Dubai Airshow 2021. Przedstawiciele Rosji przygotowali wtedy grunt pod transakcje o wartości 1,3 mld dolarów. Jeszcze w 2017 r. mogli natomiast pochwalić się kontraktami o wartości 10 mld dolarów. Tegoroczna odsłona targów w Dubaju nie przyniosła żadnych korzyści.

Mimo tego, że Rosjanie promowali swoje flagowe maszyny latające. Były to m.in. ciężkie samoloty transportowe Ił-76MD-90A dostosowane do przenoszenia ładunków o masie nawet 60 t w liczącej ok. 321 m3 przestrzeni ładunkowej. Poza tym promowano śmigłowce Ka-32A11M i Mi-171A3, myśliwce Su-35S oraz różnego rodzaju pociski oraz systemy rakietowe (w tym S-350 Vityaz).