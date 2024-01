Jak długo jeszcze wytrzyma Rosja? Ekspert podał datę

Federacja Rosyjska może prowadzić działania wojenne jeszcze przez kilka lat. – Jeśli weźmiemy pod uwagę rodzaj działań wojennych, jakie obecnie prowadzą, to mają jeszcze co najmniej 2-3 lata solidnych rezerw – mówił Petro Czernyk w rozmowie ze stacją 24 Kanał. Ekspert podkreśla, że armia agresora ma w swoich magazynach "dziesiątki tysięcy sprzętu, od artylerii po pojazdy opancerzone".

Słowa Czernyka niejako potwierdza agencja TASS, która podaje, że w 2023 r. Federacja Rosyjska zdołała znacznie zwiększyć swoje aktywa . Z rosyjskich dokumentów ma wynikać, że tamtejszy przemysł zbrojeniowy dostarczył do wojska ponad 1,5 tys. czołgów i 22 tys. dronów . Bulgarian Military wylicza ponadto, że agresor wzmocnił też armię dodatkowymi 2,2 tys. wozami bojowymi i 1,4 tys. systemami artyleryjskimi.

Ważne dla armii Federacji Rosyjskiej pozostają też wszelkie samoloty, których rolą jest utrzymanie przewagi w powietrzu. Jednymi z ważniejszych maszyn są Su-34 – wielozadaniowe bombowce taktyczne zdolne do przenoszenia amunicji o wadze do 8 t. Su-34 dysponują 12 węzłami uzbrojenia, na których wojsko może montować przeróżne rodzaje broni (bomby lotnicze, pociski rakietowe, ale też bomby termojądrowe).

Nie bez znaczenia pozostają też maszyny rozdysponowane na Morzu Czarnym. Choć wojna w Ukrainie toczy się przede wszystkim na lądzie, Rosjanie dysponują licznymi jednostkami, które mogą przenosić pociski Kalibr do atakowania w głąb kraju obrońcy – przed tymi maszynami zresztą często ostrzegają Ukraińcy .

Wśród pozostałych broni ważnych dla Rosjan na froncie, których liczebność może stanowić o przewadze, są m.in. czołgi (w tym nowe T-90M Proryw, które – choć często nie do końca sprawne – to dysponujące dużą siłą rażenia) oraz systemy artyleryjskie czy liczne bojowe wozy piechoty do poruszania się po liniach walk (np. BMP-2).