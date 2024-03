Polski Krab uratowany. Ukraińcy pokazali zdjęcie

Operujące w Ukrainie polskie Kraby to jedna z najcenniejszych broni wykorzystywanych przez armię agresora. Systemy artyleryjskie – jak wyjaśniał wcześniej Kyryło Budanow, szef wywiadu Ukrainy – to obecnie najbardziej potrzebne maszyny, z którego niedoborem od dawna mierzy się wojsko .

Nie dziwi więc, że tego typu broń jest jednocześnie jedną z tych, na którą często polują Rosjanie. Polska armatohaubica Krab, wielokrotnie zresztą chwalona przez Ukraińców broń, która "zmieniła sytuację na froncie" i przyczyniła się do utrzymania pozycji sojuszników w trakcie walk , jest celem licznych ataków ze strony agresora, w związku z czym obrońcy decydują się na pokrywanie broni z Polski siatkami antydronowymi. Na zdjęciu udostępnionym przez profil @Technicznybdg widać, jak tego typu siatka uratowała Kraba.

Przypomnijmy, że produkowany przez Hutę Stalowa Wola polski AHS Krab to maszyna, w której Ukraińcy doceniają m.in. wydajną jednostkę napędową, która generuje moc na poziomie 1000 KM. Pozwala ona rozpędzić się haubicy do prędkości ok. 60 km/h na drodze oraz 30 km/h w trudnym terenie. Silnik jest na tyle wydajny, aby Krab sprawnie poruszał się w każdych warunkach (nawet w zimie).