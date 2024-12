Rosja nie zwalnia tempa. Ściągają do pracy nastolatki z Afryki

Liczba ataków dronów Rosji na Ukrainę przez ostatnie miesiące wzrosła z 400 w maju do 2400 w listopadzie. Ukraińcy starają się bronić przed nimi na różne sposoby, przede wszystkim wykorzystując do tego systemy obrony przeciwlotniczej. Wciąż jednak liczne ataki ze strony Rosji są istotnym problemem dla Ukrainy. CNN dotarło teraz do informacji o tajnej fabryce w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ałabuga w Tatarstanie, która umożliwia przeprowadzanie tak intensywnych ataków. Tam bowiem powstają drony Shahed-136.

Rozbudowa tajnej fabryki w Ałabudze

Fabryka w Ałabudze zwiększyła powierzchnię produkcyjną o ponad 50 proc. i znacznie zwiększyła produkcję dronów irańskiego projektu Shahed-136. Wykorzystuje tanią siłę roboczą, w tym nastolatków i afrykańskie kobiety w wieku od 18 do 22 lat (m.in. z Ugandy, Kenii, Nigerii i Rwandy). Dwa nowe budynki na terenie zakładu widać na zdjęciach satelitarnych publikowanych w mediach społecznościowych.

Dziennikarze CNN wyliczają, że zwiększanie liczebności irańskich dronów w arsenale Federacji Rosyjskiej jest prowadzone od lutego 2022 r. Wtedy Rosja zaczęła importować z Iranu drony Shahed, a na początku 2023 r. podpisała umowę z Teheranem na produkcję dronów w Rosji. Ałabuga stała się głównym zakładem produkującym Shahedy-136, osiągając zakładaną produkcję 6 tys. dronów rok przed terminem (planowano osiągnąć to we wrześniu 2025 r.).

Chińskie komponenty i nowe projekty

Przypomnijmy, że drony Shahed-136 charakteryzują się prostą konstrukcją i stosunkowo niskim kosztem produkcji, wynoszącym około 20 tys. dolarów za sztukę. Te latające urządzenia mają skrzydła otwarte w kształcie delty, co nadaje im charakterystyczny wygląd. Ich długość wynosi około 3,5 metra, a rozpiętość skrzydeł to około 2,5 metra. Drony te mogą być wyposażone w ładunki bojowe o masie do 40 kilogramów. Silnik Limbach L550E, który napędza Shahed-136, umożliwia osiągnięcie maksymalnej prędkości do blisko 185 km/h.