Most Krymski łączy okupowany przez Rosję Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim. Ten długi na 18 km obiekt jest ważny dla Federacji Rosyjskiej, bowiem zapewnia tamtejszej armii odpowiednią logistykę. Jednak mimo ciągłych prób zabezpieczenia mostu przed atakami, do walki dołączają "nieludzkie" siły, tj. pogoda. To właśnie silne sztormy w ostatnim czasie osłabiły obronne barki Rosjan.